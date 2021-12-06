Rachel Araz Kiresepi kimdir? Rachel Araz Kiresepi hayatı ve biyografisi! Rachel Araz Kiresepi kaç yaşında, nereli?

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RACHEL ARAZ KİRESEPİ KİMDİR?

Rachel Araz, 24 Mart 1988 yılında İstanbul doğumludur. Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okuyan Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Bir süre Beymen'de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, Beymen'in ardından Balenciaga Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında çalışmıştır. Şu an ise Sosyal Medya Danışmanlığı, İçerik Editörlüğü yapmakta ve çeşitli markalar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Rachel Araz'ın annesi avukattır. Başarılı fenomen Rachel Araz, 17 yaşında annesini kaybetmiştir. Babası ise mühendistir. Rachel Araz 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin patronu Sami Kiresepi evlenmiştir. İki çocukları vardır. İlk çocukları Galia 2018 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci çocukları 2019 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci çocuklarının ismi Lionel'dir.

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