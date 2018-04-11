Rabia, Proje Ödülü ile Annesine Çamaşır Makinesi Alacak

TÜBİTAK bölge yarışmasında hazırladığı cep kitap projesiyle birinci olan Muş'un Yeşilova beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan (12), "Birincilik ödülü olarak 500 lira aldım. Annem çamaşırları elde yıkıyor. Ona çamaşır makinesi almak istedim ancak yetmedi. Türkiye finalinde başarı elde edersem makineyi alacağım" dedi.

Melek- Hasan Ceylan çiftinin kızları 12 yaşındaki Rabia, hazırladığı 'Değerlerimizi ayakta tutmak için 'cebimdeki değerler' ile bir katkı da benden' isimli projesiyle TÜBİTAK'ın Van'da yapılan bölge yarışmasında birinci oldu. Ders çalışmaktan, hikaye yazmaktan çok hoşlandığını söyleyen Rabia Ceylan, günümüzde yaşayanan şiddet olaylarının değerlerimizi kaybetmeden kaynaklandığını belirtti. Değerleri ayakta tutmak için bir katkıda kendisinin bulunmak istediğini ve hikayeler oluşturduğunu aktaran Rabia Ceylan, "Doğayı çok seviyorum. Koyunların otlatıldığı yerde, doğadan ilham alıyorum. Her biri farklı bir değeri anlatan hikayelerden oluşan bir kitap yazdım. Projem bölgede değerler eğitiminde birinci. Birincilik ödülü olarak 500 lira aldım. Annem çamaşırları elde yıkıyor. Ona çamaşır makinesi almak istedim ancak yetmedi. 7 Mayıs'ta Türkiye finali için Kayseri'ye gideceğim. Orada da başarı elde edersem ödülümle anneme hediyesini alacağım" dedi.

Proje danışman öğretmeni Mehmet Nuri Uçar ise Rabia'nın kitabında 12 hikayenin olduğunu hatırlattı. Konuların toplumsal değerleri yansıttığını anlatan Uçar, "Kitapta, adalet, vatan severlik, ahde vefa konulu hikayeler yer alıyor. Elle yazdığı hikayelerini bilgisayara aktarmada, yazım kurallarında yardımcı olduk. Günümüzde herhangi bir medya organını açtığımızda, ülkemizde ve dünyada yaşanan şiddet olayları ile karşılaşırız. Bu olaylardan bir tanesi de toplumumuzu çok üzen; vatanımızı bir kaosun içine sürüklemek isteyen 15 Temmuz darbe girişimidir. Bu tür durumların ve şiddet olaylarının temelinde, insanların, toplumsal değerlerden yoksunlaşmasının neden olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma ile toplumsal değerlerimizle ilgili kısa anlamlı birer örnek değer hikayelerinden oluşan bir hikaye kitabı yazıp; bu kitabı okuyacak olan ilkokul ve ortaokullardaki öğrenci arkadaşlarımın değerlerimiz ile ilgili algılarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kızının bilgisayarı yokken kendisine çamaşır makinesi alacağını duyunca duygulandığını ifade eden anne Melek Ceylan da "Kızım çok çalışkan. Sürekli birşeyler yazıyor. Ben çamaşırları elle yıkamaya razıyım. Kızıma hikayelerini yazmak için bir bilgisayar almak istiyorum. Eşim asgari ücretli, 2 kızım var. Kızlarımın geleceği herşeyden önemli. Rabia'nın başarısı bizi çok gurulandırdı" dedi. - Muş