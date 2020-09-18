Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz soruşturmasında son yaşanan gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz soruşturmasında son yaşanan gelişmeler

11 yaşında yaşımını yitiren Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz davası hakkında merak edilenler

Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz soruşturmasında son yaşanan gelişmeler
18.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:44

Rabia Naz'ın şüpheli ölümü kapsamında aile pek çok yere başvurmaya devam ediyor. 11 yaşında yaşamını yitiren küçük kızın şüpheli ölümüne dair soruşturmada neler yaşandı? Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz soruşturması hakkında yaşanan gelişmeler

RABİA NAZ OLAYI NEDİR? RABİA NAZ VATAN KİMDİR?

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu ifade edilse de, baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını söylemişti.

Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz soruşturması hakkında yaşanan gelişmeler

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı çıkarılmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık" diye tepki göstererek yaşananlara tepki göstermiş ve devlet yetkililerine seslenmişti.

Savcılık kararında Rabia Naz'ın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürülme yönünde herhangi bir delil tespit edilemediği belirtildi.

Savcının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

RABİA NAZ SORUŞTURMASINDA SON YAŞANAN GELİŞMELER

Rabia Naz'ın ailesi, kızlarının dosyası için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

İlgili Haberler

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rol aldığı filmler ve diziler nelerdir?
Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rol aldığı filmler ve diziler nelerdir?
Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında? Gamze Erçel, Hande Erçel'in neyi oluyor? Gamze Erçel olayı nedir?
Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında? Gamze Erçel, Hande Erçel'in neyi oluyor? Gamze Erçel olayı nedir?
Nedir Ne Değildir sunucusu kimdir? Nedir Ne Değildir sunucusu Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Ersoy hayatı ve biyografisi!
Nedir Ne Değildir sunucusu kimdir? Nedir Ne Değildir sunucusu Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Ersoy hayatı ve biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Donald Trump Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Tamer Tuna Eddie Newton Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz soruşturmasında son yaşanan gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 13:44:23. #1.14#
title