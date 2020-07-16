Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
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Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Giresun Eynesil'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Karara isyan eden baba Şaban Vatan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulundu.

16.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:24

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde ölen 13 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin iki yılı aşkın süredir devam eden soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararında Rabia Naz'ın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürülme yönünde herhangi bir delil tespit edilemediği belirtildi.

Savcının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı: "Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz VATAN'ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığındankamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

RABİA NAZ'IN BABASI KARARA İSYAN ETTİ

Kararı twitter hesabından duyuran Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Emine Öveyik Görele'den gitmeden takipsizlik vermiş" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunan Vatan, "Bunu bize açıklayın" dedi.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

NE OLMUŞTU?

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu ifade edilse de, baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını söylemişti.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
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