Rabbi Yessir duası nedir, Rabbi Yessir duası anlamı ve Rabbi Yessir duası fazileti nedir?

16.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:07

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" şeklinde kısaca okunan Rabbi Yessir duası, "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır" anlamına gelir. Rabbi Yessir duasının manevi etkisi ile işlerini kolaylaştıracak ve huzuru bulacaksınız. Peki Rabbi Yessir duası okunuşu, Rabbi Yessir duası anlamı, Rabbi Yessir duası Arapça okunuşu ve Rabbi Yessir duası Türkçe okunuşu nedir?

RABBİ YESSİR TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir

Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir

Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian

Ve temmim bil hayri

RABBİ YESSİR ARAPÇA OKUNUŞU

Rabbi yessir

RABBİ YESSİR ANLAMI

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

RABBİ YESSİR KELİME ANLAMI

Kısa bir dua olduğu için kelime kelime olarak da ne demek olduğunu, anlamlarını kolaylıkla bilebilirsiniz.

"Rabbi yessir" ; Rabbim kolaylaştır

"Vela tuassir" ; Zorlaştırma

"Rabbi temmim bil hayr" ; Rabbim hayırla sonuçlandır. Amlamlarına gelmektedir.

RABBİ YESSİR DUASI FAZİLETLERİ NELERDİR?

Rabbi Yessir Duası, okuduğunuzda üzerinizdeki yükü kaldıracak ve size hayattaki işlerinizde, tercihlerinizde kolaylık sağlayacaktır. Allah insana kaldıramayacağından fazla yük yüklemez fakat bazen insan potansiyelinin farkına varamayacak kadar umutsuzluğa sürüklenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda özgüvensizliğe bağlı başaramama korkusu yaşadığınız zamanlar bu duayı okuyup rahatlayabilirisiniz.

Yeni bir işe başladığınızda, yeni bir okula başladığınızda veya önemli bir sınava gireceğiniz zaman bu Rabbi Yessir duası size yardımcı olacak ve ferah hissettirecektir. Allah'tan kolaylık dileyerek bir şey istediğimizde istediğimiz şey hayırlı ise bize muvaffakiyet verip dünya hayatını kolaylaştırdığı gibi ahiret hayatını da kolaylaştırır. Rabbi yessir duası her işe başlamadan önce besmeleden sonra mutlaka okunması gereken bir duadır. Allah Rabbi yessir duası ile işleri kolaylaştırırken kendisine kulluk edecek olan kullarına kapıları sonuna kadar açar.

RABBİ YESSİR DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden birisi olarak bilinir fakat Rabbi Yessir bir ayet değil bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri yoluna sokmak, kolaylaştırmak için okunan ve hakikaten de dilde alışkanlık yaparak kolayca ezberlenen bir duadır. Bu dua okunduğu zaman inşana bir ferahlık ve rahatlık getirmektedir. Allah bütün mümin kulları için kolaylık diler, zorlaştırmak bu dinde yer almamaktadır. Rabbi Yessir duası da Allah'tan yardım dilemek için edilen bir duadır. İnsanlar altından kalkamadığı işlerde ve gücünün yetmediğini düşündüğü zamanlarda Allah'tan kolaylık dilemek için Rabbi Yessir duasını okumalılardır.