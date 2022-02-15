Rabbena Duaları, Rabbena Atina ve Rabbena Firli Duaları Türkçe ve Arapça Okunuşu, Rabbena Duaları Türkçe Meali (Anlamı)
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rabbena duaları iki tanedir Rabbena atina ve Rabbena firli olmak üzere. Rabbena duaları kısalığı ve anlamları bakımından ezberlenmeleri oldukça kolay olan dualardır. Bu özelliklerinden dolayı Müslümanlar tarafından oldukça sevilir.
Rabbena duaları duaları öldükten sonra öte dünyanın gazabından korunmayı ve hesap günü geldiğinde Allahın mağfiretine ihtiyacımız olduğundan bahseder. Bu nedenle İslam alemi için önemli ve çok okunan dualardandır. Haberimizde internette en çok aranan şu sorulara cevap verdik: Rabbena Duaları, Rabbena Atina ve Rabbena Firli Duaları Türkçe ve Arapça Okunuşu, Rabbena Duası Türkçe Meali (Anlamı).
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.
Rabbena'ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmu'l-hisâb.
Anlamı:Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.
Haberler.com - Gündem