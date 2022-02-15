Rabbena Duaları, Rabbena Atina ve Rabbena Firli Duaları Türkçe ve Arapça Okunuşu, Rabbena Duaları Türkçe Meali (Anlamı)

Rabbena duaları duaları öldükten sonra öte dünyanın gazabından korunmayı ve hesap günü geldiğinde Allahın mağfiretine ihtiyacımız olduğundan bahseder. Bu nedenle İslam alemi için önemli ve çok okunan dualardandır. Haberimizde internette en çok aranan şu sorulara cevap verdik: Rabbena Duaları, Rabbena Atina ve Rabbena Firli Duaları Türkçe ve Arapça Okunuşu, Rabbena Duası Türkçe Meali (Anlamı).

RABBENA ATİNA DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten

ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.

RABBENA ATİNA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

RABBENA ATİNA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.

RABBENA FİRLİ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Rabbena'ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmu'l-hisâb.

RABBENA FİRLİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

RABBENA FİRLİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Anlamı:Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.

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