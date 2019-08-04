Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Doğukan Manço ve Fatma Turgut Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivalinde sahne aldı

Sahnede binlerce kişinin önünde 10 yıllık aşkına evlilik teklif etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10Rider Balıkesir Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Doğukan Manço ve Fatma Turgut Konseri ile sona erdi. Festivalin son geçesinde Ahmet Targan, Gülce Beceren'e 10 bin kişinin önünde sahneden evlilik teklif etti.

Yaklaşık 10 bin motosiklet tutkununun katıldığı 4 günlük Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali büyük ilgi gördü. 4 gün boyunca neredeyse 24 saat çeşitli etkinliklere sahne olan Cunda Adası kamp alanı bir çok ünlü ismi ağırladı. Kurulan binlerce çadırda konaklayan motosiklet tutkunları güzel bir hafta sonu geçirdi.

Festivalin son gecesinde ilk olarak Şahıs sahne aldı. Daha sonra Doğukan Manço DJ performansı ile katılımcıları coşturdu. Manço'nun sahnesi sırasında motosiklet tutkunu ve 10Rider Balıkesir Motosiklet Kulübü Üyesi Ahmet Targan 10 yıldır birlikte oldukları Gülce Beceren'e binlerce kişinin önünde sahneden evlilik teklifi yaptı. Gülçe Beceren'de Targan'ın teklifine "Evet" diyerek yanıt verdi. Bu güzel anlara 10Rides Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar ve Doğukan Manço'da eşlik etti.

Daha sonra sahne alan Fatma Turgut ise sahne performansı ile dikkatleri çekti. Fatma Turgut sahnesinin ilk bölünde slow şarkılara yer verirken ikinci bölümünde hareketli parçalar ile motosiklet tutkunlarını coşturdu.

Kaynak: İHA