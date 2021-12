Quantic Dream'in Yeni Oyunu Star Wars Eclipse Duyuruldu

Quantic Dream'in yeni Star Wars oyunu Eclipse, The Game Awards 2021'de duyuruldu ve ilk detaylar açıklandı.

Detroit: Become Human ve Heavy Rain gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan Quantic Dream'in açık dünya bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştığı iddiaları doğru çıktı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen The Game Awards 2021 etkinliği esnasında yeni oyun duyuruları yapıldı ve bunlardan biri de Quantic Dream'in yeni oyunu Star Wars Eclipse idi.

Oyunla ilgili sinematik bir fragman gösterildi ve henüz geliştirme aşamasının başlarında olduğu belirtildi. Bununla birlikte bazı ilk detaylar da açıklandı. Buna göre, High Republic döneminde geçen Star Wars Eclipse aksiyon-macera türünde olacak ve birden fazla oynanabilir karakter içerecek. Quantic Dream ve Lucasfilm Games işbirliği ile geliştirilen oyun için herhangi bir çıkış tarihi veya platform bilgisi ise verilmedi ancak sadece yeni nesil konsollar PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkması bekleniyor.

2021 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu – The Game Awards 2021 Kazananları

?

Öte yandan, güvenilir sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunla ilgili daha fazla detay ortaya sürdü. Star Wars Eclipse'in senaryosunun Quantic Dreams'in Paris stüdyosu tarafından hazırlandığını, Beyond Two Souls, Heavy Rain ve Detroit Become Human oyunlarının arkasındaki isim olan David Cage'in de senaryonun yazımında görev aldığını belirtti. Oyunun çıkış yapmasının en az 3-4 yıl sürebileceğini ve Quantic Dream'in Paris stüdyosunun şu anda yeni personel işe almakta zorlandığını iddia etti. Bu durumla ilgili olarak 'Neden acaba?' ifadesini kullanan Henderson'ın, bu yorumu ile firmanın 2019'da cinsel saldırı iddiaları ile karşı karşıya kalmasını ima ettiği tahmin ediliyor.

Tom Henderson son olarak, geliştirme sürecindeki en kritik problemin Quantic Dream'in sahip olduğu oyun motorundan kaynakladığını, zira bu motorun açık dünya oyunlar geliştirmeye uygun olmadığını ifade etti.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet