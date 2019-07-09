Qualcomm, Eskileri Unutturacak Yeni Bir Akıllı Saat İşlemcisi Üzerinde Çalışıyor

Snapdragon serileri ile adını iyice duyuran Qualcomm, akıllı saatler için yeni bir yonga seti piyasaya sürmeyi planlıyor. Qualcomm'un şu anki işlemcisi Wear 3100, 32 bit destekleyen 28 nm'lik A7 tabanlı CPU çekirdeklerini kullanıyor. Geçen sene Wear 3100'ü piyasaya sürdüklerinde Qualcomm, kısıtlı olarak daha büyük işlemciler kullandığını ve bunun güç tasarrufuna etki edeceğini iddia etmişti ancak işlemcinin 28 nm olması, verimli güç kullanımı yerine daha kısa bir kullanım süresine sebep olmuştu.

WinFuture sitesinin raporlarına göre şu anki test platformları, LPDDR3 RAM'e ve 8 GB EMCC depolamasına sahip. Qualcomm'un yeni işlemcisi, Track 3 adı verilen güç tasarrufuna yardımcı olacak bir özelliğe de sahip olacak. Raporlarda söylenene göre yeni işlemcinin ismi "Wear 429" olacak.

Şu anda var olan WearOS cihazları eski Wear 2100 platformlarını kullanıyor. En son çıkan Wear 3100 ise sadece birkaç cihazda kullanıma sunulmuştu. Wear 429'un şu an için yalnızca söylenti olduğunu ve bunu bir akıllı bileklikte görene kadar beklememiz gerektiğini belirtmekte fayda var.