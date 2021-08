QuakeCon 2021 etkinliğinin yayın programı açıklandı!

Bethesda Softworks, bu sene dijital olarak düzenleyeceği QuakeCon 2021 etkinliğinin yayın programı açıklandı.

QuakeCon, 2021'de dijital bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bethesda devam eden COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl da etkinliği dijital olarak düzenleyecek. Bethesda, QuakeCon 2021 etkinliğinin 19-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

QuakeCon'un eğlenceli ve samimi atmosferini evinizde yaşayabileceğiniz küresel çevrimiçi bir etkinlik olan QuakeCon at Home için artık son bir hafta. Çıkmış ve çıkacak oyunlar hakkında haberler, turnuvalar, bağış toplama etkinliği, müzikal performanslar, çekilişler, ünlü yayınları, geliştirici panelleri ve daha fazlasıyla canlı yayınlar ile QuakeCon'u kutlayacağımız için heyecanlıyız.

Eğlence 19 Ağustos TSİ 21.00'de kısa bir "Hoş Geldin" mesajı ile başlayacak ve hemen ardından hayran odaklı paneller izleyicileri karşılayacak.

QuakeCon 2021'in 1. gününde Bethesda geliştiricileri yeniliklerden, oyunseverleri neleri beklediğinden bahsedecek ve The Elder Scrolls V: Skyrim hakkında konuşacak. 2. ve 3. Gün, etkinliklerin yanı sıra dünyanın her yerinden bağış yayınlarının, topluluğun, ünlü misafirlerin ve daha fazlasının yer aldığı birçok, eğlence dolu panel düzenlenecek.

QUAKECON 2021 YAYIN TAKVİMİ

Türkiye Yayın Takvimi

20 Ağustos, Cuma

- Ohzman ile DOOM Eternal: The Ancient Gods: 20 Ağustos, TSİ 17:00

Twitch.tv/ohzman

- LoveThyMonster ile QuakeCon Özel ESO: 20 Ağustos, TSİ 19:00

Twitch.tv/lovethymonster

21 Ağustos, Cumartesi

Twitch.tv/emin_citak

Twitch.tv/berylvenus

Twitch.tv/solufain

Twitch.tv/orhunthehun

Twitch.tv/h1vezzz

YAYIN TAKVİMİ

- Emin Çıtak ile QuakeCon Özel ESO: 21 Ağustos, TSİ: 15:00- Samet Basri Taşlı, Beril Sergün ve Orhun Kayaalp ile Fallout 76 Partisi: 21 Ağustos, TSİ: 17:00- 19:00 H1vezZz ile Quake Nostaljisi: 21 Ağustos, TSİ: 19:00

19-20 Ağustos, Perşembe ve Cuma

- "Welcome to QuakeCon 2021 with Pete Hines & Erin Losi" (Pete Hines ve Erin Losi ile QuakeCon 2021'e Hoşgeldiniz): 19 Ağustos, TSİ 21.00

- "Celebrating 25 Years of Quake with id Software and Machine Games" (id Software ve MachineGames ile Quake'in 25 Yılını Kutluyoruz): 19 Ağustos, TSİ 21.05. id Software'den Kevin Cloud ve Marty Stratton ile MachineGames'ten Jerk Gustafsson 25. yıldönümünde orijinal Quake'in etkisini ve mirasını konuşacak.

- "Deep Dive into DEATHLOOP with Arkane Lyon" (Arkane Lyon ile DEATHLOOP'a Derinlemesine Dalın): 19 Ağustos, TSİ 21.30. Arkane Lyon, yakında PlayStation 5 konsoluna özel olarak çıkacak olan DEATHLOOP hakkında hayranları bilgilendirecek ve çok oyunculu modla ilgili özel bir konuşma yapacak.

"Fallout 76: Making Appalachia Your Own with Fallout Worlds" (Fallout 76: Fallout Worlds ile Appalachia'ı Kendinize Ait Hale Getirin): 19 Ağustos, TSİ 22.00. Oyunun nasıl evrildiğini konuşan Fallout 76 geliştirici ekibini dinleyin ve gelecek Fallout Worlds Güncellemesi'ne yakından göz atın.

- "Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online with ZeniMax Online Studios" (ZeniMax Online Studios ile Ödüllü The Elder Scrolls Online'a Yakından Bakış): 19 Ağustos, TSİ 22.30. Matt Firor ve Rich Lambert hayranlar için ESO'ya daha yakından bir bakış sunuyor ve oyuna yapılan harika eklemeler ile yeni oyuncuları ödüllü MMO'da nelerin beklediğini konuşuyor.

- "Reliving the Opening of Skyrim with the Creators from BGS" (BGS Yaratıcıları ile Skyrim'in Başlangıcını Yeniden Yaşayın): 19 Ağustos, TSİ 23.00. Hey sen! Sonunda uyandın. Skyrim'in 10. Yıldönümünü kutlayın ve geliştiriciler geliştirme sürecinde yaşadıkları hikâyeleri paylaşıp anıları hatırlarken Skyrim'in başlangıç kısımlarını izleyin.

- "DOOM Eternal Studio Update with Marty and Hugo" (Marty ve Hugo ile DOOM Eternal Stüdyo Güncellemesi): 19 Ağustos, TSİ 23.30. id Software'den Marty Stratton ve Hugo Martin hayranlarla DOOM Eternal'daki en son gelişmeleri paylaşıyor.

- "ANZ – Fallout 76 End-Game Guide" (Avustralya ve Yeni Zelanda - Fallout 76 Oyun Sonu Rehberi): 20 Ağustos, TSİ 06.00

- "ANZ – Fallout 76 – Playing with UFC Middleweight Rob Whittaker" (Avustralya ve Yeni Zelanda - Fallout 76 - UFC Ortasıklet Şampiyonu Rob Whittaker ile Oynuyoruz): 20 Ağustos, TSİ 07.30

20-21 Ağustos, Cuma ve Cumartesi

- "UK – Fallout 76 – UK Stream Team Build-a-Thon" (İngiltere - Fallout 76 - İngiltere Yayın Ekibi İnşa Yarışması): 20 Ağustos, TSİ 16.30

- "UK – Let's Talk Quake with Digital Foundry" (İngiltere - Digital Foundry ile Quake'i Konuşuyoruz): 20 Ağustos, TSİ 17.45

- "DEATHLOOP Meets its Makers" (DEATHLOOP Yaratıcılarıyla Tanışıyor): 20 Ağustos, TSİ 21.15

- "WeRateDog's Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More" (WeRateDogs'dan Matt Nelson ve Pete Hines Köpekleri ve Diğer Şeyleri Puanlıyor): 20 Ağustos, TSİ 22.30

- "Code Orange vs Quake Music Video Debut" (Code Orange vs Quake Müzik Videosu İlk Gösterimi): 20 Ağustos, TSİ 23.15

- "Alienware – Fundraising and Raising Heck with Anna Maree" (Alienware - Anna Maree ile Bağış Toplama ve Ortalığı Birbirine Katma): 21 Ağustos, TSİ 00.00

- "The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition" (The Elder Scrolls Online - Zindan Yarışı): 21 Ağu, TSİ 01.30

- "Exclusive Musical Performance by Trivium" (Trivium Özel Müzik Performansı): 21 Ağustos, TSİ 03.00

- "Skyrim – 10th Anniversary Interactive Fun Run with Gus Johnson" (Skyrim - 10. Yıldönümü Gus Johnson ile Etkileşimli Eğlence): 21 Ağustos, TSİ 04.00

- "ANZ – The Elder Scrolls Online – Mates of Oblivion Dungeon Runs" (Avustralya ve Yeni Zelanda - The Elder Scrolls Online - Oblivion Kankaları Zindan Yarışı): 21 Ağustos, TSİ 07.30

- "ANZ – The Elder Scrolls Online – MissMollyMakes An Epic Banquet" (Avustralya ve Yeni Zelanda - The Elder Scrolls Online - MissMollyMakes'in Destansı Ziyafeti): 21 Ağustos, TSİ 08.45

21-22 Ağustos, Cumartesi ve Pazar

- "UK – DOOM Eternal - 'Prayer vs Slayer'" (İngiltere - DOOM Eternal - "Prayer vs Slayer"): 21 Ağustos, TSİ 16.30

- "UK – ESO - Through Flames of Ambition with the UK Stream Team" (İngiltere - ESO - İngiltere Yayın Ekibi'yle Flames of Ambition'ın İçinden): 21 Ağustos, TSİ 17.45

- "DOOM Eternal BATTLEMODE Community Bonanza!" (DOOM Eternal BATTLEMODE Topluluk Çılgınlığı!): 21 Ağustos, TSİ 21.15

- "Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It" (Fallout 76 - C.A.M.P. Sev ya da Patlat): 21 Ağustos, TSİ 22.30

- "Quake World Championship Grand Finals" (Quake Dünya Şampiyonası - Büyük Final): 21 Ağustos, TSİ 23.45

- "The Elder Scrolls Online – Live Art Creation" (The Elder Scrolls Online - Canlı Görsel Tasarımı): 22 Ağustos, TSİ 01.30

ÜCRETSİZ OYUN İÇİ HEDİYELER

DOOM Eternal QuakeCon Slayer Görünümü: DOOM Eternal oyuncuları oyun içi QuakeCon Slayer görünümüne, simgesine ve oyuncu rozetine tüm platformlarda ücretsiz sahip olabilir. 19 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar alınabilir.

account.elderscrollsonline.com adresinden ESO ile Twitch hesaplarını bağlayan ve ESO yayınlarından birini gereken minimum süre boyunca izleyen (15 dakika) hayranlar, bir Ouroboros Crown Crate'i ve bir Flame Atronach Pack Wolf pet'inin bulunduğu bir Twitch Drop'u alacak.

QuakeCon sırasında Quake Champions'a giriş yapın ve bu yıla özel QuakeCon 2021 Gauntlet silah görünümünü, profil simgesini ve levhasını kazanın! 23 Ağustos'a kadar geçerli.

QUAKECON İNDİRİMİ

Seçili Bethesda oyunlarında; Fallout 76'da %67, DOOM Eternal Deluxe Edition'da %75, Dishonored®: Death of the Outsider™ - Deluxe Bundle'da %85 ve başka indirimler işu anda geçerli.