QS 2021 Eğitim Alanı Sıralamasında Üniversitemizin Büyük Başarısı

Çok çeşitli derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken başarılar elde eden Üniversitemiz, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu QS (Quacquarelli Symonds)'ın yayınladığı "2021 Alan Bazında Dünya Üniversiteleri Sıralamasında", "Eğitim" alanında dünyada 151-200 bandında yer alma başarısını gösterdi.

Üniversitemizin 2015 yılından bu yana veri sağladığı QS sıralamaları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Dünya üniversitelerinin performanslarını değerlendirerek derecelendiren saygın kuruluşlardan olan QS; yükseköğretim kurumlarını dünya geneli, bölgesel ve alan bazlı gibi farklı değişkenlere göre sıralayarak her yıl sonuçlarını kamuoyuna duyuruyor.

Akademik itibar, işveren itibarı, yayın başına düşen atıf sayısı ve H-indeksi olarak dört temel bileşene göre belirlenen alan bazında sıralama sonuçları, aday öğrencilere eğitim almak istedikleri alan ile ilgili dünya üniversiteleri hakkında karşılaştırmalı veriler sunarak seçimlerinde rehberlik ediyor.

"Education and Training" alanında ilk üç sırayı ise UCL (İngiltere), Harvard (ABD) ve University of Toronto (Kanada) aldı.

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