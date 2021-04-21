QNB Finansbank'tan Ramazan Bayramı'na özel ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank, Ramazan Bayramı'na özel yüzde 1,44'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank, Ramazan Bayramı'na özel yüzde 1,44'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, nakit ihtiyacı olan QNB Finansbank müşterileri avantajlı faiz oranlarıyla Ramazan Bayramı'na özel ihtiyaç kredisi için internet veya cep şubelerinden ya da 0850 222 0 900 numaralı çağrı merkezini arayarak hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını tamamlayabilirler.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar da TC kimlik numaralarını 5030'a SMS atarak, www.qnbfinansbank.com adresinden veya QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurabilirler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan