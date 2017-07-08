QNB Bankası, Fenerbahçe'ye Yıllığı 4 Milyon Euro'dan Sponsor Olmak İstiyor

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaları önce internet üzerinden daha sonra da takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda düzenlediği organizasyonla tanıttı. 3 yeni formadan artık klasik haline gelen efsane çubukluyu Mehmet Ekici, yeşil renkte olanı Mathieu Valbuena ve sarı renklerin ağırlıklı olduğu formayı da Nabil Dirar tanıttı.

KATARLILAR KAPIYA DAYANDI

Formaların üzerindeki tek sponsor ise sırt kısmındaki 'Halley'di.Sarı-Lacivertliler, henüz bir şirketle bu konuda yeni bir anlaşma yapmadı. İşte tam bu noktada Katarlılar'ın sahibi olduğu QNB Bankası'nın, kulübün kapısını çaldığı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM 5 MİLYON EURO İSTEDİ

QNB'nin, Fenerbahçe formasının göğüs kısmında yer almak için yıllığı 4 milyon Euro'dan (16.5 milyon TL) uzun vadeli bir anlaşma teklifinde bulunduğu bildirildi. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının bu teklifi görüştüğü, ancak senelik rakamın 5 milyon Euro (20 milyon TL) olmasını talep ettikleri ifade edildi.

QNB ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde tarafların ortak bir noktada buluşmaya çalışacakları öğrenildi. Bu arada Katar Bankası'nın ismi, Trabzonspor'un da göğüs reklamında yer alıyor.

(Fanatik)