Pyd'nin Amacı Büyük İsrail'in Kurulmasıdır"

Dicle Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, PYD'nin de tıpkı Amerika gibi büyük İsrail projesine destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'e operasyon hazırlığını değerlendiren Dicle Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, savaştan önce siyasetin, diplomasinin etkili olması gerektiğini söyledi. Afrin operasyonu öncesinde Rusya, İran, Amerika ve en sonda da Esed ile görüşülmesi gerektiğine dikkat çeken Şeyhanlıoğlu, "Bunun karşılığında ne alınır ne verilir bunların hepsi diplomasi ile olur. Afrin'i alırsak yurt içi karşılığı olur. İkinci bir Kobani olur mu olmaz mı durumunu da iyi değerlendirmek gerekir. Türkiye'nin Afrin'i alması stratejik anlam ifade etmiyor. PYD derinlik boyutu ile Afrin'den ziyade üçgen bölgesini almış durumda Suriye'nin. Uzun vadeli çatışmayı göze almak lazım. Şu anda operasyon doğru değil. Bu kadar büyük bedel ödemek yerine Rusya üzerinden Suriye'yi yeni yönetim ile tutup muhaliflerin masada olacağı şekilde Şam'da olacağı bir sistem savunulmalı. Bunun içerisinde Kürtler de olabilir, Suriye'nin bütünlüğünün Türkiye'nin istikrarının lehine olabileceğini düşünmek gerekir. Amerika'yı karşımıza alacak durum bizim lehimize değil. Rusya'ya yapılan saldırıların arkasında Amerika var. Bölgede büyük savaşlar var, oyun var. Amerika tarafından kurgulanmış, onun hedefi Suriye'nin en az 3'e bölünmesi. Asıl ana hedef büyük İsrail kuruluşuna engel olan durumu kaldırmak. İkinci engel olarak gördüğü Türkiye'yi bataklığa çekmeye çalışıyor" dedi.

Amerika ve PYD'nin amacı büyük İsrail'i kurmak

Mevcut istikrarın bekçisinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Şeyhanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Şam'ı da yönetime sokacağı bir sistem kurulmalı. Astana zirvesi doğruydu, Soçi de doğrudur, Suriye'de mevcut olan istikrarın bekçisi Türkiye'dir. Suriye'nin demokratik ülke olmasına, siyasal ülke olmasına destek olmamız lazım. Amerika PYD'yi devlet yapmaya çalışıyor. Amerika PYD'yi hep güçlendirdi. Ankara Rusya İran bir, Amerika, İsrail bir olmuş. Afrin'de Rus askeri var, Rusya ile anlaşılmadan tek başına girilmez. Eğer girilirse, ki girilecek gibi görünüyor, bunun karşılığı Amerika'nın PYD'ye verdiği füzeler ve antitank personel taşıyıcılarına verdiği silahlar ciddi riskleri göz önüne almak gerekir. Her halükarda Türkiye'nin Afrin'i alma durumu var. Amerika büyük İsrail'in peşinde. Türkiye bunu tek başına yapamaz bölge ülkelerini de yanına alması lazım. PYD'nin de amacı büyük İsraildir, PYD'inin amacı bu." - DİYARBAKIR