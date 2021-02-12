PYBS yattı mı? 2021 PYBS burs ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 Ocak ayının PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler için verilen PYBS burs ücreti ne kadar, Ocak ayında ne zaman yatacak?

İOKBS sınavına girdikten sonra PYBS bursu almaya hak kazanan öğrenciler, her ay belirlenen burs miktarına ulaşıyorlar. Ocka ayında PYBS bursunun ne zaman yatacağını merak edenler ise 2021 Ocak PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor.

PYBS BURSU NE KADAR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı ile belirli bir gelirin altında geliri olan ailelerin başarılı olan öğrencilerine burs bağlanmaktadır. Bursluluk sınavı her yıl 1 defa yapılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen PYBS sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu bir sınavdır. Başarılı olan öğrencilerin hesaplarına ise ödemeleri aylık olarak yapılmaktadır. Sınava katılan öğrencilere 100 soru sorulur. Başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına giriş için aranan bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları taşıyan öğrenciler sınava girmeye hak kazanıyor.

PYBS 2021'in ilk 6 ayında 340 TL olarak yatacak.

2021 OCAK PYBS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

PYBS bursu genelde ayın ilk iki haftasında yatıyordu.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın bursu normal şartlarda ayın ilk iki haftasında yatıyor. Fakat bu ay henüz yatmadı. Bu ödemeler bazen ay sonuna, hatta bir sonraki ayın başına sarkabiliyor.

PYBS burs sorgulama için e-Okul sistemi kullanabilir.

PYBS BURS SORGULAMA EKRANI