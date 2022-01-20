Pütürge'de karla mücadele sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Başkan Mikail Sülük, "Rahmet, zahmete dönmesin diye, karla mücadele çalışmalarımız 7/24 devam ediyor" dedi.

Pütürge'de, salı gününden itibaren etkili olan kar yağışının ardından başlayan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçede etkili olan kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz yönde etkilememesi için belediye ekipleri yoğun bir çalışma içine girdi. Pütürge Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, ilçe merkezinin dışındaki mahalle yollarının ulaşıma açılması için de Malatya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağısının başlaması ile birlikte teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri, acil durumlara da anında müdahale ediyor. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 esası ile görevde olduklarını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük " Karla mücadele ekiplerimiz, ilçe merkezinde iş makineleri ile kar temizleme ve don olayından vatandaşlarımızın zarar görmemesi için tuzlama çalışmalarını sürdürülürken. Büyükşehir Belediyemizle birlikte kar yağışının çok daha etkili olduğu üst bölgelerimizde yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pütürge Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ettik. Karla mücadele çalışmalarında gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA