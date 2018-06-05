Putin: Rusya AB'yi Bölmeyi Amaçlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışmadığını söyledi.

Neredeyse bir yıldır yapacağı ilk Batı Avrupa gezisi olacak Avusturya ziyareti öncesi konuşan Putin, Avusturya'da yayın yapan ORF Radyosu'na açıklamasında "birleşik ve müreffeh" bir AB istediklerini söyledi.

Rus lider ayrıca AB'nin ülkesinin en önemli ticari ve ekonomik ortağ olduğunu vurguladı.

Vladimir Putin, partisi Birleşik Rusya ve Avusturyalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi arasındaki ilişkinin de önemli olmadığını vurguladı.

Putin bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz ve iş dünyası liderleriyle görüşecek.

Vladimir Putin radyoda yaptığı açıklamada "AB'nin göbeğinde çok risk ve sorun oldukça, bu bizim için de sorun demek. AB'yle işbirliğini inşa etmeliyiz. AB'de hiçbir şeyi veya hiç kimseyi bölme gibi bir amacımız yok" dedi.

Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği destek nedeniyle AB'nin Rusya'ya koyduğu ambargoların da görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

Rusya-AB ilişkileri Ukrayna'daki müdahalesi, Suriye savaşındaki rolü ve İngiltere'de Rus eski çifte casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle gergin.

İngiltere hükümeti Rusya'yı suikast girişiminin arkasında olmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiayı reddediyor.

Avusturya'nın koalisyon hükümeti, olayın ardından Rusya'daki büyükelçisini geri çekmeyen birkaç AB hükümetinden biriydi.

Koalisyonu oluşturan partilerden Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache Rusya'ya yönelik ambargoların kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Kurz'a Rusya'nın Avusturyalı aşırı sağcı partilerle ilişkisi sorulduğunda ülkesinin "biriyle siyasi işbirliği yapmaya pragmatik açıdan karar vereceğini" söylemişti.

Kurz "Açıkça bizimle çalışmak istediğini söyleyen herkesle çalışmayı deneriz" demişti.