Putin'le ilgili bomba iddia: Ortadan kaybolan sevgilisi ikiz çocuk doğurdu

Rusya lideri Vladimir Putin'in eski jimnastikçi sevgilisinin doğum yaptığı öne sürüldü. 2018'den bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Alina Kabayeva'nın bu nedenle ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 2008 yılından bu yana 68 yaşındaki Putin'le ilişkisi olduğu iddia edilen eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva'nın doğum yaptığı öne sürüldü.

The Sun gazetesinin haberine göre 2018'den bu yana ortalarda görünmeyen 37 yaşındaki Kabayeva, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Moskova'daki bir klinikte ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı. Kabayeva'nın 2015'te ilk çocuğunu dünyaya getirdiği ve bebeğin babasının Putin olduğu iddia edilse de bu kısa süre sonra yalanlanmıştı.

"PUTİN AİLESİNİN GÜVENLİĞİNE TAKINTILI"

İsmini vermeden The Sun'a konuşan bir kaynak, "Putin özel hayatına çok dikkat eden bir adam. İki yetişkin kızını sahte kimliklerle yıllarca sakladı. Halen daha onlardan bahsederken isimlerini kullanmıyor. Eğer Alina çocuklarını doğurduysa gözlerden uzak olmasıyla ilgili en büyük ipucu budur. Putin ailesinin güvenliğine takıntılı" dedi.

Kabayeva'nın ritmik jimnastik kariyerinde iki olimpiyat altın madalyasının yanı sıra, dünya şampiyonalarında 14, Avrupa şampiyonalarında ise 25 madalyası bulunuyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti. Dergilere verdiği pozlarla dikkat çeken Kabayeva, rol aldığı filmlerin yanı sıra bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunmuştu.