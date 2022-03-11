Putin'in Orta Doğu'dan asker çağrısına Suriye'den yanıt geldi

Gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" açıklaması üzerine Beşşa Esed'in ordusundan Rusya'ya destek geldi.

BEŞŞAR ESED GÜÇLERİNDEN RUSYA'YA TAM DESTEK

Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Beşşar Esed güçlerinin Rusya'ya destek gösterisi yaptığı görüldü. Ellerinde Rusya, Suriye ve Beşşar Esed bayrakları ile slogan atan Esed güçlerinin yakın zamanda Ukrayna savaşına dahil olması bekleniyor.

ORTA DOĞU'DAN GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILAR GETİRİLECEK

Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak savaşçıların Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdiğini açıkladı. Gelecek savaşçıların gönüllü olması gerektiğini belirten Vladimir Putin, "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" ifadelerine yer verdi. Uzmanlar Putin'in hem personel hem de teçhizat kayıplarının artması üzerine bu kararı aldığını düşünüyor.

16 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ RUSYA SAFLARINA KATILMAK İSTİYOR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu da Rus ordusuna katılarak Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyen çok fazla gönüllünün olduğunu belirterek, "Ukrayna'da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık" dedi.

PENTAGON OLAYI SIZDIRMIŞTI

Pentagon'dan üst düzey yetkili, 7 Mart günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söylemişti.