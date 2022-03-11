Putin'in Orta Doğu'dan asker çağrısına Suriye'den yanıt geldi
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Rusya lideri Putin'den işgalin 16. gününde dikkat çeken bir savaş hamlesi yaptı. Bugün bir açıklama yaparak Ortadoğu'dan 16 bin gönüllü askeri Rus ordusuna dahil edeceklerini belirten Putin'i destekleyen bir görüntü ise Suriye'den geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed güçleri Rusya'ya destek gösterisi düzenlerken, askerlerin yakın zamanda Ukrayna'daki savaşa katılacakları iddia edildi.
Gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" açıklaması üzerine Beşşa Esed'in ordusundan Rusya'ya destek geldi.
Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Beşşar Esed güçlerinin Rusya'ya destek gösterisi yaptığı görüldü. Ellerinde Rusya, Suriye ve Beşşar Esed bayrakları ile slogan atan Esed güçlerinin yakın zamanda Ukrayna savaşına dahil olması bekleniyor.
Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak savaşçıların Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdiğini açıkladı. Gelecek savaşçıların gönüllü olması gerektiğini belirten Vladimir Putin, "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" ifadelerine yer verdi. Uzmanlar Putin'in hem personel hem de teçhizat kayıplarının artması üzerine bu kararı aldığını düşünüyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu da Rus ordusuna katılarak Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyen çok fazla gönüllünün olduğunu belirterek, "Ukrayna'da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık" dedi.
Pentagon'dan üst düzey yetkili, 7 Mart günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söylemişti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022