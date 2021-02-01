Putin'in kızından Rusya'daki protestolarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Savaşmayalım, sevişelim

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasına yönelik başlatılan protesto gösterileri devam ediyor. Şu ana kadar 5 binden fazla kişi gözaltına alınırken, Putin'in kızı olduğu öne sürülen 17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Krivonogikh, "Savaşmayalım sevişelim" dedi.

Rusya'da zehirlendikten sonra dünya gündeminde adını sıkça duyduğumuz muhalif lider Alexei Navalny, Almanya'daki tedavisinin ardından ülkesine geri döndü.

TUTUKLANMASINDAN SONRA İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Navalny, Rusya'ya ayak bastıktan kısa bir süre sonra tutuklanırken binlerce gösterici bu duruma tepki göstermek için sokaklara döküldü.

ELİZAVETA KRİVONOGİKH'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ülkenin bazı yerlerinde iç karışıklık devam ederken, polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Şu ana kadar 5 bin 100 protestocu tutuklanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızı olduğu öne sürülen 17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SAVAŞMAYALIM, SEVİŞELİM"

Krivonogikh, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaşmayalım sevişelim" ifadesine yer verdi. Krivonogikh'in Putin'in yanında çalışan ve ilişki yaşadığı iddia edilen temizlikçi Svetlana Krivonogikh'in kızı olduğu öne sürülüyor.