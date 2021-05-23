Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu
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Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, 2019 yılında ikiz bebek dünyaya getirdiği söylentilerinin ardından bir daha hiç ortalıkta görünmemişti. Son olarak Rus jimnastikçilerin "doğum gününü kutlamak için ulaşamıyoruz" diye şikayette bulunduğu Kabaeva, Rusya Jimnastik Federasyonu aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olarak tanınan ve hakkındaki iddialar, bir türlü bitmek bilmeyen 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, uzun bir aradan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu. Kabaeva, 2019 yılında iki çocuk dünyaya getirdiği söylentilerinin ardından bir daha ortalıkta görünmemişti.

Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN KONUŞTU

Ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, genç cimnastikçilerin, "Ona doğum gününü kutlamak için ulaşamıyoruz" şikayetlerinin ardından Rusya Jimnastik Federasyonu aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

Alina Kabaeva, Rusya'nın kadın jimnastik takımına seslendi ve Olimpiyatlar'da "ülkeleri için kazanmaya hazır olmalarını" söyledi.

Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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