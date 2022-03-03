Putin'in en değerli komutanlarından Andrei Sukhovetsky, Ukrayna'daki operasyonda hayatını kaybetti
- Güncelleme:
Ukrayna'ya yönelik işgalin 8. gününde Rusya ağır bir kayıp yaşadı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en değerli komutanlarından biri olan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky, Ukrayna'daki özel bir operasyon sırasında öldürüldü.
Ukraynalı haber kaynakları, Rus ordusunda görev yapan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü bildirdi.
Medya kuruluşları, Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev tarafından yapılan bir paylaşımı kaynak kabul ederken, gönderide şu ifadeler yer aldı;
"Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik."
Doğruluk kontrolü sitesi Bellingcat'in yönetici direktörü Christo Grozev, ölüm haberini tweetledi ve teyit edilmesi halinde bunun Rus kuvvetleri için "büyük bir motivasyon kırıcı" olacağını ekledi.
Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti, Sukhovetsky'nin Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu geçti.