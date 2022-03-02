Putin gittikçe yalnızlaşıyor! Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk isyan ateşini yaktı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta halk, Rusya'nın saldırılarından korunmak için sığınaklara koştu. Hamile bazı vatandaşlar sığınaklarda doğum yapmak zorunda kaldı.

"BUNLAR OLURKEN NASIL UYUYABİLİRİZ?"

Doğum anı ve yeni doğan bebeklerin hali tüm dünyayı derinden üzdü. Rus model Irina Shayk da ülkesinin saldırılarında mağdur olan halkın bu görüntüleriyle yıkıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan güzel model, tepkisini "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" sözleriyle dile getirdi.

"BAĞIŞ YAPACAK"

Bombalar altında yeni doğan bebeklerin görüntüsünü paylaşan Irina Shayk, "Yıkıcı" yorumunda bulundu. "Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını da duyuran dünyaca ünlü model, takipçilerine bağış yapma çağrısında bulundu.

İşte güzel modelin o paylaşımları;