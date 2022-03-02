Putin gittikçe yalnızlaşıyor! Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk isyan ateşini yaktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin gittikçe yalnızlaşıyor! Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk isyan ateşini yaktı

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal hareketinde kendi halkının da desteğini kaybediyor. Ukrayna'daki görüntülere kayıtsız kalamayan Rus model Irina Shayk, "Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını belirterek takipçilerinden de destek istedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta halk, Rusya'nın saldırılarından korunmak için sığınaklara koştu. Hamile bazı vatandaşlar sığınaklarda doğum yapmak zorunda kaldı.

"BUNLAR OLURKEN NASIL UYUYABİLİRİZ?"

Doğum anı ve yeni doğan bebeklerin hali tüm dünyayı derinden üzdü. Rus model Irina Shayk da ülkesinin saldırılarında mağdur olan halkın bu görüntüleriyle yıkıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan güzel model, tepkisini "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" sözleriyle dile getirdi.

Putin'e bir tepki de Rus model Irina Shayk'tan geldi

"BAĞIŞ YAPACAK"

Bombalar altında yeni doğan bebeklerin görüntüsünü paylaşan Irina Shayk, "Yıkıcı" yorumunda bulundu. "Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını da duyuran dünyaca ünlü model, takipçilerine bağış yapma çağrısında bulundu.

İşte güzel modelin o paylaşımları;

Putin'e bir tepki de Rus model Irina Shayk'tan geldi

Putin'e bir tepki de Rus model Irina Shayk'tan geldi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Irina Shayk, Putin, Magazin, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Demir Acer :

evet putin cok etkilendi

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title