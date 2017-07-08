Putin'den İlginç Trump Tespiti: TV'deki Trump, Gerçektekinden Farklı

ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyle ilgili konuşan Putin, görüşmede ABD Başkanı'nın seçimlere müdahale iddiasını gündeme getirdiğini söyledi. ABD Başkanı'nın konuyla ilgili detay öğrenmek isteğini söyleyen Putin, Trump'a detaylı cevaplar verdiğini ve Trump'ın bu cevaplardan tatmin olduğunu düşündüğünü söyledi.

"TELEVİZYONDAKİNDEN FARKLI"

Putin ayrıca, siber güvenlik konularında ABD ile birlikte çalışmak için anlaştıklarını belirtti. Trump'la kişisel bir ilişki kurduğunu belirten Putin, TV'deki Trump'la gerçekteki Trump'ın farklı olduğunu belirtti.

"ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLANDI"



Putin yaptığı açıklamada Suriye'de ABD'nin çok daha faydacı bir anlayış geliştirdiğini belirtti ve ABD'nin duruşunun değişmesi sonucunda Suriye'nin güneyindeki ateşkes anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

Putin, ABD'nin Ukrayna'ya özel temsilci ataması konusunda da Trump'la anlaştıklarını belirtti.