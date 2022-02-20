Putin'den dünyayı dehşete düşürecek işgal planı! Ukrayna'yı 'Tüm bombaların babası'yla vuracak

İngiliz Mirror gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Ukrayna'ya saldırısında 'Şok ve dehşet operasyonu' adı verilen bir yöntem uygulayacak.

"SAVAŞIN BAŞLANGICINDA MORALLERİ BOZMAK İÇİN ATILACAK"

Nükleer silah kullanmayacak olan Rusya, 'Tüm bombaların babası' olarak anılan 44 tondan fazla TNT'ye eşdeğer silahını Ukrayna'da kullanacak. Kaynaklar, Suriye'de de kullanıldığı iddia edilen bombanın, savaşın başlangıcında Ukraynalıların moralini bozmak için atılacağını da sözlerine ekledi.

UKRAYNA ORDUSUNDAN İKİ ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Ukrayna doğudaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşinde iki askerinin öldüğünü, dört askerinin de yaralandığını açıkladı. Haftalardır süren gerilimde Ukrayna ordusunun açıkladığı ilk asker ölümleri cumartesi günü geldi. Ordu ayrıca ayrılıkçıların saldırılarının Cuma'dan bu yana arttığını da belirtti. Cuma günü de bölgede iki sağlık görevlisi yaralandı.

TAM ASKERİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ayrıca bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçıların liderleri "tam askeri seferberlik" ilan etti. Bölgeden patlama sesleri geldiği bildiriliyor. Bölgedeki uluslararası gözlemciler ayrılıkçılarla Ukrayna askerlerini ayıran çizgi üzerindeki saldırılarda "dramatik bir artış" olduğunu bildiriyor. Ayrılıkçılar bölgedeki kadın ve çocukların da tahliyesini istemişlerdi.

RUSYA YALANLIYOR AMA BATI İŞGAL KONUSUNDA ISRARCI

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna sınırı çevresine yaklaşık 130 bin asker konuşlandırdığını tahmin ediyor ve Rusya'nın "sahte bir krizle" işgale zemin hazırlamaya çalışacağını iddia ediyor. Rusya ise Batı'nın işgal iddialarını yalanlıyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve daha sonra Kırım'ı ilhak etmişti. Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı. Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.