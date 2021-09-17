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Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün ortak toplantısında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. ABD askerlerinin ülkeden çekilirken gerisinde modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği Taliban'a bıraktığını ifade eden Putin, "ABD, Afganistan'da terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora'nın kutusunu bıraktı. Hem de açık bir halde" dedi.

Abd'nin 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilmesinin yankıları sürüyor. 11 Eylül terör saldırısı sonrası Afganistan'ı işgal eden ABD'nin ülkeden ayrılması sonrası Taliban yeniden iktidarı ele geçirmiş, ülkede tabiri caizse bir kaos ortamı oluşmuştu. Konu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündem belirleyecek sözlere imza attı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilirken, gerisinde 'Pandora'nın kutusunu bıraktığını' söyledi. ABD'ye ait modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliğin, Taliban'ın elinde olduğuna dikkat çeken Putin şu ifadeleri kullandı;

"Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora'nın kutusunu bıraktı. Hem de açık bir halde."

ABD basınında yer alan haberler e göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde. Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar Dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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