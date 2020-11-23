Putin: Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır
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Putin: Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır

23.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 09:17
Putin: Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında " Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında " Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadığını hatırlatarak "Bu demektir ki uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.


- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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