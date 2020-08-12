Pursaklar'da esnaf ve vatandaşlara virüs uyarısı
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Pursaklar'da esnaf ve vatandaşlara virüs uyarısı

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Koronavirüs Denetimleri başlıklı genelge doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.

Pursaklar'da esnaf ve vatandaşlara virüs uyarısı
12.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:32

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Koronavirüs Denetimleri başlıklı genelge doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan kapsamlı denetimlerin ikincisi Pursaklar'da yapıldı. Pursaklar'da gerçekleştirilen kapsamlı denetimlere İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koçer, çok sayıda polis memuru ve zabıta ekipleri katıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde maske mesafe ve hijyen denetimi yaparak korona virüse karşı vatandaşları uyardı. Kontrollü sosyal hayat önlemleri kapsamında ilçe genelinde özellikle kafe, restoran, marketler, cadde ve sokaklarda başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik geniş çaplı denetim yapıldı.

"Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde farkındalık oluşturmak"

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sayın kaymakamımız ile birlikte esnaflarımıza yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Maske, Mesafe, Hijyen kurallarına hep birlikte uymamız gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman büyük bir risk ortaya çıkıyor. Pursaklar'da denetimler önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Tüm hemşehrilerimizden rehavete kapılmamalarını ve kurallara azami derecede dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

"Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın uyarılarına harfiyen uyalım"

Vatandaşların ve esnafların salgın sürecini gereken tedbirleri uygulayarak geçirmeleri gerektiğini belirten Kaymakam Mehmet Yıldız, "Pandemi tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Önlemlerimizi geçen haftalarda olduğu gibi tüm hassasiyetimizle sürdürelim. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın uyarılarına harfiyen uyalım. Maskesiz kesinlikle sokağa çıkmayalım. Hijyen ve Sosyal Mesafe kurallarına dikkat edelim. Yapılan onca çaba ve çalışmanın bir anda yok olmasını hiç kimse istemez. O yüzden rehavete izin vermeden kuralları ilk gün ki sıklıkla uygulamaya devam etmeye gayret gösterelim" dedi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının toplum sağlığı açısından önemine dikkat çeken Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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