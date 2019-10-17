Pursaklar Belediyesi bir ilke daha imza attı

17.10.2019 12:01

Pursaklar Belediyesi, yeni hizmet binasında başlattığı uygulamalarla bir ilke daha imza attı. 'Beyaz Masa' birimine bağlı İstihdam Şefliği, 36 iş yerini ziyaret ederek, 40 vatandaşın işe başlamasına vesile oldu.



Pursaklar Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğüne bağlı 'Beyaz Masa' birimi, vatandaşların taleplerini çözmek için özverili hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Pursaklar vatandaşının sıkıntı ve beklentilerini öğrenerek taleplerin hızlı bir şekilde yanıtlanmayı hedefleyen 'Beyaz Masa' birimi; çağrı merkezi ve santral şefliği, istihdam, danışma ve çözüm şefliği gibi pek çok hizmeti de beraberinde getiriyor. İstihdam şefliği çatısı altında iş arayan vatandaşlara bölgede bulunan özel sektör temsilcilikleri ile işbirliği yaparak yaş, adres, meslek, eğitim kriterleri göz önünde bulundurularak yeni iş olanakları sağlanmaya çalışılıyor. Bu uygulama ile 1 Ağustos-17 Ekim tarihleri arasında yapılan 770 iş başvurusu doğrultusunda Akyurt ve Pursaklar'da 50 işyeri ziyaret edilerek, 40 vatandaşın işe başlamasına aracı olundu.



"Bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olan bir belediye"



İstihdam şefliğine müracaatta bulunan ve uygulama sayesinde kısa sürede yeni bir işe kavuştuğunu söyleyen bir vatandaş, "Bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olan bir belediyeye sahibiz. Şu ana kadar birçok yere iş başvurusunda bulundum ama olumlu sonuç alamadım. Bir süre öncede istihdam şefliğine başvuru yaptım. Tarafıma kısa bir zamanda geri dönüş yapıldı ve şu anda çalışmakta olduğum firmaya yönlendirildim. Bize bu imkanı sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"Yaptığımız her uygulama ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"



Vatandaşların yüzünün gülmesi ve taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulması noktasında 'Beyaz Masa' uygulamasının başlatıldığını dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaptığımız ve yapacağımız her uygulama ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Pursaklar'da yaşayan vatandaşların sorunlarını birebir öğrenmek ve anında çözüm üretmek için uygulamayı başlattıklarını söyleyen Çetin, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu birim, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görerek; vatandaşlarımızın yeni hizmetlerden haberdar olmasını, etkin ve hızlı bir şekilde işlemlerini halletmesini, belediyemizin sunduğu imkanlardan faydalanmasını ve bilgilenmesini hedefliyor."



'Beyaz Masa' birimine başvuru yapan vatandaşa en geç 3 gün içerisinde dönüş yapılarak başvuru sonucu bildiriliyor ve vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA