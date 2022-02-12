Pul biberde hileye sulu test

ANTALYA (DHA) - GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, 1 kilogram üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılan pul biberde hileler yapıldığını söyledi. Manavoğlu, "Talaş ve kiremit tozları kullanılabiliyor. Tüketiciler aldıkları pul biberi suya dökerek test yapabilir" dedi.

Bazı üreticilerin, sıklıkla tüketilen ürünlerde uyguladığı hile ve tağşişler son bulmuyor. Süt ürünlerinden baharatlara birçok üründe maliyetten kaçmak için hileye başvuruluyor. Hile yapılan ürünlerden biri de pul biber oldu. Biber fiyatlarının son günlerde yükselmesiyle 1 kilogram üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılan pul biberde hileler yapılıyor.

Tüketicileri bu ürünlere karşı uyaran Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu, test için de "Tüketiciler aldıkları pul biberi suya döktüklerinde direkt koyu kırmızı renk veriyorsa orada mutlaka gıda boyası kullanılmıştır. Hafif bir şekilde renk veriyorsa o pul biberin kendisinden gelen özelliğidir. Pul biber C vitamini açısından da oldukça zengin bir baharattır. Kırmızı pul biberin tüketimi bağışıklığımızı güçlendirecektir" dedi.