Puding Tozuyla Yapılan Resimler Sergilendi

Çankırı'da öğrenciler tarafından puding tozuyla yapılan 160 resim sergilendi.

Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nurdane Esen İnan, evindeki son kullanma tarihi geçmiş puding tozlarını değerlendirmek için puding tozunu sulandırarak resim yaptı.

Boyadığı resmin kurumasının ardından resmin rengini kaybetmediğini gören İnan, çeşitli sebzeleri de puding tozuna karıştırarak istediği renkleri elde etti.

Daha sonra puding tozuyla resim yapmanın çocuklar için daha sağlıklı olacağını düşünen İnan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle okullarda öğrencilerle pudingle resim yapmaya başladı.

İl genelinde 7 okulda uygulanan proje sonrasında öğrenciler tarafından puding tozuyla yapılan 160 resmin yer aldığı sergi Çivitçioğlu Medresesi'nde açıldı.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nurdane Esen İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri puding tozuyla resim yapma üzerinde çalıştığını söyledi.

Kendince yaptığı çalışmaya "pirsem tekniği" adını verdiğini belirten İnan, "Pudingden elde ettiğimiz renkleri tuval üzerinde veya farklı zeminlerde kullanabiliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde güzel sanatlarda, ortaokul ve ilkokullarda bu tekniğin kullanılabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Puding ile elde edilen boyaların kimyasal boyalara göre çocuklar için daha sağlıklı olduğunu vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"İçinde hiç kimyasal madde yok. Yabancı madde olarak sadece tuz ekliyoruz o da rengi korumak için. Bu çalışmayı yaparken çocukların da çok severek çalıştığını gördüm. İlk başta şaşırdılar ama resim yaptıkları pudingin tadına baktıklarında çok sevdiler."

Ana sınıfı öğrencisi Defne Doğa Doğan da pudingle resim yapmanın çok eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, sergiyi gezen konuklara puding ikram edildi.