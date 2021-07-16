"Pucca" lakaplı fenomen Pınar Karagöz gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve yazar, "Pucca" takma isimli Pınar Karagöz gözaltına alındı. Haberi Twitter hesabından duyuran Karagöz, neden gözaltına alındığını ise henüz bilmediğini söyledi.

Fenomen Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini şoke etti.

"HAKKIMDA HAYIRLISI"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gözaltına alındığı duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Karagöz daha önce sosyal medya hesabından mizahi amaçla yaptığı yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.