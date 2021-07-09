PUBG sistem gereksinimleri 2021! PUBG kaç GB? PUBG minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!
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PUBG sistem gereksinimleri 2021! PUBG kaç GB? PUBG minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!

PUBG sistem gereksinimleri 2021! PUBG kaç GB? PUBG minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Krafton tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu rekabetçi oyunu PUBG milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca, PUBG sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, PlayerUnknown's Battlegrounds sistem gereksinimleri nelerdir? PlayerUnknown's Battlegrounds kaç GB? Detaylar haberimizde...

PUBG, ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı çok oyunculu rekabetçi oyunlar arasında yer alan PUBG'nin, sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, PlayerUnknown's Battlegrounds oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? PUBG PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! PUBG kaç GB? Sizler için derledik...

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PUBG Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • İşlemci: Intel i5-4430/ AMD FX-6300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB
  • Direct: 11.0
  • Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı
  • Depo Alanı: 33 GB boş alan

PUBG Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • İşlemci: Intel i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB
  • Direct X: 11.0
  • Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı
  • Depo Alanı: 33 GB boş alan

PUBG KAÇ GB?

PUBG grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 33 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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