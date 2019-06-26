PUBG'nin Yapımcıları, PUBG Evreninde Geçen Yeni Oyunun Duyurusunu Yaptı

Oyunun yayıncıları, bir sonraki PUBG oyunun yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Daha ismi belli olmayan oyunu, Call of Duty ve Dead Space'in yapımcılarından biri olan ve Glen Schofield'ın CEO'luk görevini yürüttüğü Striking Distance yapıyor.

Oyunun yapımı, daha ilk aşamalarda olduğu için yeni oyun hakkında çok bilgimiz yok ancak PUBG, bir basın açıklamasında oyun ile alakalı "Hikâye tarzında ve PUBG evreninin içinde bir tecrübe..." ifadelerini kullandı.

Striking Distance'ın CEO'su Schofield: "Bir oyun geliştiricisi olarak PUBG evreninin keşfetme özgürlüğü, beni her zaman heyecanlandırdı ancak bu durum, benim görüşüme göre Battle Royale türü için uygun değil" şeklinde bir açıklamada bulundu ve oyunun Battle Royale türünde olmayacağını söyledi. Schofield ayrıca oyunun PUBG'nin devamı niteliğinde olmayacağının da altını çizdi.

PUBG, ilk olarak bir Arma 2 modu olarak çıkmıştı. Daha sonra Battle Royale türünde kendi başına bir oyuna dönüştü ve oyunun erken erişimi PC'ye 2017'nin başlarında geldi. Çok geçmeden de oyun, Xbox One ve PS4'e çıktı.

PUBG, 21. yüzyılın en itibarlı oyunlarından biri hâline geldi. Hâlâ kendi başına devasa büyüklükte bir oyun olsa da oyun endüstrisinin en büyük trendi olan Battle Royale türü için Fortnite ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi birçok oyuna da ilham verdi.