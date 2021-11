PUBG: NEW STATE Türkiye Lansman Partisi Gaming in Turkey İş Birliği ile Düzenlendi

Dünya ile aynı anda ülkemizde de erişime açılan oyunun bol ödül ve eğlenceli lansmanı PUBG: NEW STATE Türkiye Lansman Partisi Gaming in Turkey organizasyonu ile gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından oyun tutkunlarının merak ve heyecanla bekledikleri PUBG: NEW STATE nihayet yayınlandı! Son dönemlerde oyun severlerin vazgeçilmezi haline gelen battle royale türünün en önemli temsilcisi olan, PUBG: NEW STATE hayatta kalma mücadelesini geleceğe taşıyor. Mobil cihazlarda yeni nesil bir battle royale deneyimi sunan yapım, 2051 yılının dünyasında yer alan, Troi adlı bir şehirde geçiyor. Heyecanla beklenen yapımın erişime açılması ülkemizde oyun ve espor ajansı Gaming in Turkey'in iş birliğiyle düzenlenen benzersiz etkinliklerle gerçekleşti.

Bu iş birliği kapsamında yapılan etkinlikler, oyun tutkunlarına da eşsiz bir heyecan yaşattı. 11 Kasım 2021 Perşembe gününde erişime açılan oyuna özel kutlamaların ilki, internetin sevilen ismi Reynmen'in oyuna özel olarak hazırladığı "Gel Kurtar" adlı şarkısı ve klibinin oyunla aynı anda yayınlanması oldu. Bu çok özel şarkıya ve Gaming in Turkey'in iş birliği kapsamında düzenlenen prodüksiyonla çekimleri tamamlanan klibe PUBG: NEW STATE'in Youtube kanalından erişilebiliyor.

Eşsiz Eğlence ve Benzersiz Ödüller!

Gaming in Turkey ve PUBG: NEW STATE iş birliği ile düzenlenen bu aksiyon ve eğlenceye doyulan PUBG: NEW STATE Türkiye Lansman Partisi ayrıca birbirinden eğlenceli etkinlikler ve ödüllere de ev sahipliği yaptı. Enis Kirazoğlu ve Eda Sakızoğlu'nun sunumları ile gerçekleşen lansman partisinde heyecan ve mücadelenin tadı aynı anda yaşandı. Tamer Yeşildağ, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Barış Bra, Fırat Sobutay, Tolunay Ören, Emrecan Önal ve Burak Oyunda gibi ülkemizin sevilen influencerların konuk olduğu partide birbirinden eğlenceli anlar da yaşandı. PUBG: NEW STATE Türkiye Lansman Partisi için özel olarak hazırlanmış olan etkinlikler, Oyunlar ve keyifli sohbetin yanı sıra oyundan özel görüntüler de izleyicilerle paylaşıldı. Lansman partisinin bir diğer çok özel konuğu da Reynmen oldu. Reynmen, hem kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladığı keyifli bir sohbet gerçekleştirdi, hem de oyun için hazırladığı "Gel Kurtar" şarkısı için muhteşem bir performans sergiledi.

PUBG: NEW STATE Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan lansman partisinde izleyiciler de sevdikleri influencerlar ile oyunun açılış heyecanına birlikte ortak oldular ve birbirinden değerli ödüller kazanma şansı da elde ettiler. Bu benzersiz etkinliği ve yaşanan en keyifli anları PUBG: NEW STATE'in Youtube kanalı üzerinden tekrar yaşayabilir, mobil cihazlarda yeni nesil battle royale heyecanı yaşatan PUBG: NEW STATE'i Google Play ve App Store'dan buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet