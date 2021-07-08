PUBG Mobile Tesla işbirliği duyuruldu, oyun artık çok daha teknolojik olacak!
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PUBG Mobile Tesla işbirliği duyuruldu, oyun artık çok daha teknolojik olacak!

PUBG Mobile Tesla işbirliği duyuruldu, oyun artık çok daha teknolojik olacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile Tesla işbirliği, yeni güncelleme ile oyunu bambaşka yapacak. Yeni gelecek güncelleme Tesla'ya bir sürü yeni özellikler getirecek!

Milyonlarca çevrimiçi oyuncuya sahip oyun PUBG Mobile Tesla ile yaptığı işbirliğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından yeni gelecek olan güncelleme ile oyuna Tesla ile ilgili özellikler eklenecek. Oyuncuların çoğu gelecek olan özelliğin araba hakkında olduğunu düşünüyor. PUBG Mobile geliştiricilerinin de yeni işbirliğini duyururken kullandığı görsel bunu kanıtlar nitelikte.

PUBG Mobile Tesla işbirliği duyuruldu, oyun artık çok daha teknolojik olacak!

Bunun dışında yeni gelecek olan 1.5 güncellemesi ile artık oyuncuların yanında bir de robot olacak. Bu yapay zeka oyunda Devriyeve Koruma Robotu olarak geçiyor. Gelecekte yapılacak olan güncellemeler de bu robotlar özelleştirilebilir olacak. Oyuncular şimdiden robotları merak ediyor gibi görünüyor.

Kaynak: Playerbros

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