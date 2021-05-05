PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 3. haftanın ilk günü tamamlandı!
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PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 3. haftanın ilk günü tamamlandı!

PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 3. haftanın ilk günü tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yılın en prestijli turnuvalarından biri olan PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 3. haftanın ilk günü tamamlandı. PUBG Türkiye sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile taraftarlarına son sıralama tablosunu paylaştı!

Turnuvanın sıralama tablosunun ilk 3 takımı sırası ile Blaze Esports,  Next Rüya Gaming, S2G Esports takımları olmayı başardı. Blaze Esports 3. haftanın ilk gününde 2 kere birinci olarak zirve tırmanışını kolaylaştırdı. Turnuvada puanlar birbirlerine inanılmaz yakın gidiyor ve durum böyle olunca turnuvanın heyecanı ve seyir zevki de katlanarak artıyor.

olarak tüm katılımcılara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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