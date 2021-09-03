PUBG Mobile Oyuncusu Mehmet Burak Şentürk Kimdir?

Özellikle PUBG Mobile ile tanınan ve sonrasında diğer oyunlardaki başarısıyla da herkesin gönlüne taht kuran Egoistpati merak uyandırıyor.

Son zamanlarda oyun yayınlarının yanı sıra vlog yayınlarıyla da hayatından kesitler paylaşan, özel içerikler üreten yayıncının yükselişi devam ediyor. Herkesin aklında ise Mehmet Burak Şentürk yani namı diğer Egoistpati kimdir sorusu yankılanıyor.

Henüz 27 yaşında bir yayıncı olarak günümün büyük bir kısmı oyun oynayarak geçiyor.

Son zamanlarda artan yayın akışı için ''Mehmet Burak Şentürk isminde bir Youtube kanalıyla beni özel olarak takip etmek isteyen kitleme de içerikler üretmeye başladım. Zaten Egoistpati kanalımda 2,19 milyon aboneye ulaşarak ciddi bir aileye dönüştük. Dlive ve Nonolive aracılığıyla açtığım yayınlar ise tam olarak beklentilerimi karşılıyor. 27 yaşındayken bu noktaya erişmiş olmak, günümün yarısını oyunlara, yayınlara ve kitleme harcamak beni fazlasıyla mutlu ediyor'' dedi.

Egoistpati ismi egosunu ön plana çıkaranlara karşı bir espri içeriyor.

Başarılı yayıncı dillere pelesenk olmuş ismiyle alakalı olarak ''Egoistpati ismini yıllar boyunca televizyonlarda ve radyolarda, sonrasında ise internette, Youtube ve diğer sosyal mecralarda egosunu öne atan insanlar için seçtim. Kısa sürede de ciddi bir kitleyle bir araya gelerek Pati Özel Harekat isminde esprili bir aileye sahip oldum. Egodan ziyade içtenlikle, samimiyetimle ve içeriklerimi olabildiğince üst düzey kalitede hazırlayarak sunmayı amaçlıyorum. Belki de takipçi kitlemin bu kadar büyümesi bundan kaynaklanıyor'' ifadelerine yer verdi.

Çoğunluk sadece Youtube videolarımı biliyor ama aslında canlı yayınlar daha keyifli.

Yayın akışı içinse ''2,19 milyonluk bir abone sayısına ulaşan Egoistpati kanalında halen daha çok eğlenceli oyun videoları kurgulayarak paylaşımlarda bulunuyorum. Ama aslında kitlemle buluşmayı en çok sevdiğim yer canlı yayınlar oluyor. Hatta interaktif bir havası olduğu için her yayıncının bunu sevdiğine eminim. Dlive ve Nonolive üzerinden yaptığımız canlı yayınlarda özellikle chat üzerinden etkileşime geçmek müthiş bir mutluluğa dönüşüyor. Youtube üzerinde artık Mehmet Burak Şentürk kanalımdan da günlük vloglar ve farklı fenomenlerle ortak içerikler üretiyorum'' dedi.

Kaynak: Bültenler