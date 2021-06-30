PUBG Mobile National Championship Türkiye'de mücadele edecek 32 takım duyuruldu!

PUBG Mobile National Championship Türkiye mücadelesi çok yakında!

PUBG Mobile National Championship Türkiye'de mücadele edecek 32 takım ve grupları duyuruldu. PUBG Mobile resmen turnuvadan turnuvaya koşuyor, henüz yeni bitmişken başka bir turnuva daha geliyor.

Oynanacak turnuva şimdiden oyuncuları ve espor severleri heyecanlandırmış görünüyor. Turnuvanın sunum ekibi ise şöyle:

Anıl Can Başaran

Sinan 'Mehitra' Süsler

A Grubu Takımları:

💫New Republic Army

💫World of Wonders

💫Lindependance

💫OTHER SİDE

💫Max esports

💫RAZE YOUR ULTİMATE

💫VIGILANTES

💫Team Nocha

💫MGT Gaming

💫Rue Esports

💫NUANCE

💫Lucid Sublime Dreams

💫Old Unity

💫Realist

💫hard team

💫UNIDENDTIFIED

B Grubu Takımları:

💫Supermassive Blaze

💫1907 Fenerbahçe

💫GNXClass Esports

💫BEŞİKTAŞ ESPORTS

💫Şahangiller esports

💫OFF WİN GAMİNG

💫Bozocs Gaming

💫Radiums Esports

💫ExPulse

💫SURREAL ESPORTS

💫Life İs Good

💫XFlow esports

💫Futbolist

💫All For One

💫fastPay Wildcats

💫WeFourTeam

Kaynak: Playerbros