Mobil oyun dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri olan PUBG Mobile, Tencent Games tarafından geliştirilen bir battle royale oyundur. PlayerUnknown's Battlegrounds'ın mobile versiyonu PUBG Mobile 2018'de iOS ve Android cihazlar için piyasaya sürüldü.

Mobil oyuncular tarafından merak edilen sorular arasında yer alan PUBG Mobile kaç GB? PUBG Mobile kaç GB internet harcıyor? İşte detaylar…

PUBG MOBILE KAÇ GB?

PUBG Mobile, Android işletim sistemli cihazlardaki boyutu cihazlara göre farklılık göstermektedir. Ancak PUBG Mobile, net bir rakam veremesek dahi Android cihazlarda ortalama olarak 5 GB yer kaplamaktadır. PUBG Mobile'ı iOS cihazlara indirmek için 1.9 GB boş alan gerekmektedir. Fakat oyunu indirdikten sonra da güncelleme yapmaktadır. Bununla beraber PUBG Mobile'ın iOS cihazlarda toplam boyutu da 5-6 GB'a kadar yükselmektedir.

PUBG MOBILE KAÇ GB İNTERNET HARCIYOR

PUBG Mobile'ı hücresel verisinden yani kendi internetinden oynamak isteyen oyuncuların maç süresine göre harcadığı internet değişiklik göstermektedir. PUBG Mobile oynarken oyunda geçirdiğiniz bir saate harcadığınız internet 40-50 MB'a kadar ulaşmaktadır ve unutmayın ki oyun içerisinde kullandığınız mikrofon dahil internetinizi kullanmaktadır.