PUBG Mobile hilesi kullananlar dikkat! Pubg Mobile hilesi 2020 nelerdir? Pubg Mobile no root, Pubg Mobile aimbot hilesi, Pubg Mobile speed hack kullananlar nelere dikkat etmeli? Pubg Mobile UC hilesi, Limitsiz BP hilesi hakkında merak edilenler.

Tencent Games tarafından geliştirilen Pubg Mobile, en çok oynanan mobil oyunlardan biri olmayı başardı. Oyunun popülaritesinin artmasıyla birlikte hile yazılımı da arttı. Böylece bazı oyuncular daha avantajlı konuma geçiyor. Tabi, hesabın "bildirilmesi" durumunda kapatılma durumu da oluyor. Bu nedenle "hile açanların bile dikkat etmesi gereken kurallar" gibi bir başlık ortaya çıkıyor.

ESP hack - ESP hilesi nedir?

Geliştirilmiş duyusal algı anlamına gelen hileyi açan oyuncu, karşısındakinin yerini duvar arkasından hatta metrelerce uzaktan görür. Diğer oyuncuların yerleri, isimleri, sağlık çubukları hatta sandıkların yerleri bile görülebilir. Bu hileyi etkinleştirmek için hem zaman gerekiyor hem de raporlandığınız zaman hesabınız tamamen silinir. Bu hileyi kullanırken dikkat edin:

Hile kullanarak çok fazla maç oynamayın

Lobide ilk birkaç gün açık bırakın

Bu aşamadan sonra, hileyi daha sık rahatlıkla kullanabilirsiniz

Sınırsız UC/ Limitsiz BP nedir?

Bu hile sayesinde sınırsınız UC elde edebilirsiniz. UC açılımı Unknown Cash'tir. Bu hile sayesinde envanterinize pek çok şey ekleyebilirsiniz.

BP/ Battle Points ile skinlerinizi geliştirebilir ve yükseltebilirsiniz.

Wall Hack/ Duvar hilesi nedir?

Oyunda en çok kullanılan hilelerden, tabi karşınızdaki oyuncular için epey can sıkıcı olabilir. Bu hack ile duvarların ve diğer engellerin arkasını görebilirsiniz. Bu engeli dikkatli kullandığınız sürece fark edilmesi epey zordur.

Aimbot/ Otomatik aim hilesi nedir?

Birinci veya üçüncü şahıs nişancı oyunlarında en önemli olan, hedefleme yani aim almaktır. Doğru aim ile rakibinize çok fazla hasar verebilirsiniz. Aksi takdirde attığınız tüm mermiler boşa gider. Bu hile sayesinde otomatik aim alırsınız ve hasarı artırırsınız. En dikkatli kullanılması gereken hilelerdendir.

Speed/ hızlı koşma hilesi nedir?

Hileyi kullanan kişinin hızını artırır, kolay fark edilen bir hiledir. Aimbot hilesi ile birlikte kullanıldığında kazanma oranınız yüksek olur ama yakalanırsanız hesabınıza elveda demenizin vaktidir.

Geri tepme hilesi nedir?

Silahın tepme yapmasını engellemek için kullanılır.