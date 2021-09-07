PUBG Mobile, 1.6 sürümü için ilk fragmanı yayınladı!
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PUBG Mobile, 1.6 sürümü için ilk fragmanı yayınladı!

PUBG Mobile, 1.6 sürümü için ilk fragmanı yayınladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile'ın 1.6 sürümünün bu ay içinde çıkması bekleniyor!

PUBG Mobile'ın 1.6 sürümünün bu ay içinde çıkması bekleniyor ve Tencent bunun için ilk teaser'ı yayınladı.

PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabında, bu "tehlikeli bir göktaşı" yama 1.6 Erangel doğru yöneldi olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre bir uzaylı istilası haritayı ele geçiriyor.

Geçmiş güncellemelerde Tencent, yeni bir mod için Erangel haritasında büyük değişiklikler yaptı. 1.5 yamasında köprüler ve daha fazlası gibi birçok yeni özellik eklenmişti. En dikkat çekici olan ise Görev Ateşleme moduydu. Tüm bu gelişmeler teknoloji ve enerji şirketi DynaHex tarafından yapıldı.

1.6 yaması için Yarilo istilasının haritayı değiştireceği görülüyor. Şimdilik yaklaşan yama hakkında başka hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

Tencent, her iki ayda bir yeni bir yama yayınlar. Yeni güncellemenin bu ay içinde başlaması bekleniyor. Project T Royale Pass 13 Eylül'de sona erecek, bu nedenle yeni güncelleme bu tarihte gelebilir.

1.5 yamasında Tencent, Royale Pass'ın oyunda çalışma biçiminde büyük bir değişiklik yaptı. Şirket, iki aylık tek bir RP yerine, her biri bir ay süren iki Royale Pass yayınladı. Her geçişte 50 kademeli ödül vardı ve fiyatları önemli ölçüde 360 ??UC'ye düşürüldü. Bu değişikliklerin 1.6 sürümüne de geçip geçmediğini göreceğiz.

Kaynak: Playerbros

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