PUBG Hafta Sonu Ücretsiz Olarak Steam'de
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PUBG Hafta Sonu Ücretsiz Olarak Steam'de

PUBG Corporation tarafından geliştirilmiş olan PUBG, hafta sonunda Steam üzerinden ücretsiz oynanabilecek.

PUBG Hafta Sonu Ücretsiz Olarak Steam'de
05.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:52

PUBG Corporation tarafından geliştirilmiş olan PUBG, hafta sonunda Steam üzerinden ücretsiz oynanabilecek. Oyunu denemek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

2017 yılında satışa sunulmuş olan PUBG, Battle Royale türünün en önemli temsilcilerinden bir tanesi oluyor. Aradan geçen yıllar boyunca yayınlanan güncellemeler ile fazlaca gelişme kaydetti ama oynanış yapısı aynı kaldı.

Her bir elde dört farklı haritadan bir tanesine paraşüt ile atlayan oyuncuların arasında gerçekleşen savaşlardaki amaç, hayatta kalan son oyuncu olabilmek. Tek oyunculu modun yanı sıra iki veya dört oyuncudan oluşan ekip olarak oynamak da mümkün oluyor. Böylesi bir durumda da hayatta kalan son takım galip gelmiş sayılıyor.

Elinizde hiçbir şey olmadan haritaya iniş yaptıktan sonra, usuli olarak dağıtılmış olan silahları, araçları, zırhları ve diğer ekipmanları bulmaya çalışıyorsunuz. Bazı yüksek riskli bölgelerde daha iyi ekipmanlar sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra, öldürdüğünüz oyuncuların da ekipmanlarını alabilmeniz mümkün oluyor. Bunun dışında, haritanın belirli bölgelerinde bir uçak geziniyor. Eğer işaret fişeği kullanırsanız, oynanış sırasında toplayamayacağınız türden ekipmanların olduğu bir paket atılıyor. Ne var ki bu paket diğer oyuncuların da dikkatini çektiği için, sizden önce kapmaya çalışanlar da oluyor.

PUBG oyununda, haritaki güvenli alan her birkaç dakikada bir daralıyor. Eğer bu süreçte güvenli alanın dışarısında kalır ve zamanında giremezseniz, en nihayetinde eleniyorsunuz.

Her bir elin tamamlanmasından sonra ise performansınıza bağlı olarak oyun içi kredi kazanıyor ve bu krediler ile karakteriniz veya silahınızı özelleştirebilmek için kozmetik eşyalar alabiliyorsunuz.

Oyuna sonradan Ranked isimli yeni bir mod eklendi. PUBG Corp tarafından verilen detaya bakılırsa, deneyimli oyuncular için ek bir meydan okuma sağlayan bu mod sayesinde sıralamada nerede olduklarını görebilecekler.

Steam'de Ücretsiz PUBG Oynama Fırsatı

Eğer PUBG oyununu denemek istiyorsanız, 8 Haziran 2020 Pazartesi günü TSİ 20: 00'a kadar zamanınız olacak. Bu süreçte, bütün içeriklere herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabileceksiniz. Oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmak isterseniz, aynı gün sona erecek olan % 50 oranındaki indirimden faydalanarak 43.5 TL karşılığında kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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