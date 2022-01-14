PUBG geliştiricileri Apple ve Google'a karşı dava açıyor

PUBG: Battlegrounds ve PUBG Mobile geliştiricisi Krafton, Apple ve Google'ı kendi oyunlarını açıkça taklit ettiğini öne süren şirketin oyunlarını mağazalarında satılmasına izin verdiği gerekçesiyle dava etme kararı aldı.

Garena tarafından geliştirilen Free Fire'ın yeni oyunu Free Fire Max'in Battlegrounds'ı açıkça kopyaladığını iddia etmesi üzerine telif hakkı nedeniyle Google ve Apple'ı dava etti. Krafton'un bu iddiaları sonucunda basına konuşan Garena sözcüsü, "Krafton'un iddialarının asılsız olduğunu" söyledi.

Krafton, Apple ve Google'ın Free Fire'ın dağıtımında önemli miktarda gelir elde ettiğini de iddia etti ve her iki şirketten de Garena'nın oyununu mağazadan kaldırmalarını talep ettiğini bildiriyor. Krafton, bunun hem Apple hem de Google'ın kasıtlı ihlalden sorumlu olduğunu iddia edilen bir telif hakkı yasasının seçici olarak uygulanması durumu olduğu iddia ediliyor.

Krafton'un açtığı dava, adı geçen taraflardan "sanıklar Apple'ın ve Google'ın duruşmada kanıtlanacak miktarlardaki kârı" da dahil olmak üzere zarar vermeyi amaçlıyor.

Geçen hafta, Krafton ve Tencent Games, PUBG Mobile için hileler oluşturan ve satan bir hack grubuna karşı açtığı davada 7.3 milyon sterlin tazminat kazandı. Her iki şirkete göre, zarardan alınan para battle royale'in hile karşıtı sistemlerine yatırılacaktır.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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