PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Günü tamamlandı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Günü tamamlandı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Günü tamamlandı!

PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Günü sonuçları!

5 Türk espor takımının mücadele ettiği PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Günü tamamlandı, temsilcilerimiz sıralamada yerlerini aldı. Geçen haftaya kıyasla bu hafta maalesef hiçbir temsilcimiz iyi bir skor ile haftayı bitiremedi. Yine de tüm temsilcilerimizin elinden geldiklerini yaptıklarını biliyor ve haftaya bambaşka olacağını ümit ediyoruz! İşte karşınızda bu haftanın sıralamasında son durum:

Temsilcilerimizden Digital Athletics sıralamada 11. sırada yer alırken SuperMassive Blaze, Galakticos, Gear Up ve BBL Esports sırası ile 13, 14, 15 ve 16. sırada yer aldı. Turnuvanın kalan maçları 2 Ekim tarihinde oynanmaya başlayacak!

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Salih Uçan Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Güzel Sözler Cengiz Ergün Fahrettin Koca Mario Balotelli Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Günü tamamlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 09:36:04. #1.11#