5 Türk espor takımının mücadele ettiği PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Günü tamamlandı, temsilcilerimiz sıralamada yerlerini aldı. Geçen haftaya kıyasla bu hafta maalesef hiçbir temsilcimiz iyi bir skor ile haftayı bitiremedi. Yine de tüm temsilcilerimizin elinden geldiklerini yaptıklarını biliyor ve haftaya bambaşka olacağını ümit ediyoruz! İşte karşınızda bu haftanın sıralamasında son durum:

Temsilcilerimizden Digital Athletics sıralamada 11. sırada yer alırken SuperMassive Blaze, Galakticos, Gear Up ve BBL Esports sırası ile 13, 14, 15 ve 16. sırada yer aldı. Turnuvanın kalan maçları 2 Ekim tarihinde oynanmaya başlayacak!

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