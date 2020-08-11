PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?
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PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?

Playerunknown's Battlegrounds güncelleme almaya devam ediyor. Yeni güncellemede pek çok düzeltme ve kolaylık sağlayan eşyalar yer alıyor. PUBG 8.2 güncellemesi ne zaman geliyor? PUBG, Steam üzerinde %45 indirimli!

PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?
11.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:43

PUBG 8.2 güncellemesi ile Battlegrounds'a bazı yeni oyuncaklar geliyor. Bazı silah görselleri iyileştiriliyor, ana menüde değişiklikler oluyor.

PUBG 8.2 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELİYOR?

19 Ağustos'ta test sunucularında ulaşılabilir olması bekleniyor.

PUBG 8.2 GÜNCELLEME NOTLARI

Yeni Silah: MG3

Battlegrounds'a en son eklenen silah, hızlı ateş eden MG3 hafif makineli tüfektir. İki farklı atış hızı, denge için bir çift ayak, spreyi takip etmenize yardımcı olacak mercek ve araçlara yüksek oranda hasar veren silaha bazı düzeltmeler getirildi. Yalnızca klasik oyun modunda olmak üzere tüm haritalarda airdroptan çıkacak. Şu anda dereceli maçlarda mevcut değil.

MG3 araçları vururken 1,25x hasar verir. 6x'e kadar optik ekleri/ dürbünleri destekler

İzleyici mermisi özelliği ile atış yaparken mermilerin gidişini takip edebilirsiniz. Merak etmeyin bunu düşman göremez.

PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?

Yeni bomba: Decoy Grenade

Düşmanı şaşırtmak ve hareketlerinizin ifşa olmasına karşın bu bombayı kullanın. Sanhok'ta yer alacak bu bomba, fırlatıldıktan 10 saniye sonra sahte ateşleme sesleri çıkarır ve sizin hamlenizi saklar. Kafa karıştırıcı bu bomba çok işe yarayacak.

Decoy Grenade, silah seslerini taklit eden yeni bir bombadır. Rakiplerinizin dikkatini dağıtmak ve onları alt etmek için özel olarak taktik bir öge olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Dereceli Modda kullanılamaz.

PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?

Oynanış detayları

M416, SKS ve Kar98k, görsel kalitelerini iyileştirmek için sıfırdan yeniden modellendi. Görsel güncellemelerinin yanı sıra, bu silahların ateşleme sesleri de elden geçirildi.

PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?

Airdropp güncellemeleri

Karakin haricinde tüm haritalarda AirDroplara C4 eklendi.

MG3, tüm haritalarda Care Packages'a eklendi.

C4 ve MG3 Dereceli modda mevcut değildir.

LMG (Hafif Makineli Tüfek) denge ayarı

LMG'lere araç hasar çarpanları eklendi.

MG3: x 1,25

DP28: 1,15x

M249: 1,10x

Yüzüstü pozisyondayken LMG'leri ateşlerkentitreme azaltıldı.

Silah geri tepmesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak oyuncular, kamera sarsıntısının azalması nedeniyle silahın daha kolay kullanılabilir olduğunu hissedebilir.

HARİTA GÜNCELLEMELERİ

Erangel Docks

Erangel'e dört rıhtım eklendi.

Mevcut rıhtımlara biri Novorepnoye'de diğeri Feribot İskelesi'nde olmak üzere iki rıhtım eklendi.

Erangel anakarasının ve Sosnovka Adası'nın güney sahillerine de rıhtımlar eklendi.

Yaşam Kalitesi İyileştirmeleri

Fırlatılabilir eşyaların yer aldığı çarka yapılan son eklemelerin daha iyi hale gelmesi için güncellendi.

Tekerleğin artık 6 yuvası var ve tüm fırlatılabilir eşyalara erişim sağlıyor.

PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?

4 yuva, en yaygın fırlatılabilir nesneler için kalıcı konumlardır; El Bombası, Molotof Kokteyli, Sis Bombası ve Flaş Bombası.

2 yuva değiştirilebilir. Sağ taraftaki dinamik yuvaya Yapışkan bomba ya da C4 eklenebilir veya soldakine Tuzak bombası ya da Diken Tuzağı eklenebilir.

Envanterinizde hem Yapışkan Bomba hem de C4 varsa, tekerlek Yapışkan Bomba'ya öncelik verir. Decoy el bombası ve Spike Trap arasında, Decoy bombası önceliklidir.

Kask Gizleme İşlevi

Kaskınızı artık başlığınız veya kapüşonlunuzla saklayabilirsiniz. Seviye 3 kaskınızı saklayarak, sprey atışı yerine keskin nişancı atışını tercih eden düşmanınız sizin kolay bir yem olmadığınızı anlar. Veya seviye 1 kaskınız varsa, kafa karıştırıcı bir şekilde zorlu rakip görülebilirsiniz.

PUBG 8.2 güncellemesi geliyor! Pubg 8.2 güncelleme notları neler?

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