PUBG 11.2 güncellemesi PC sunucularında aktif edildi! Survivor Pass: Pijama Party, Erangel haritası ve daha fazlası!

2016 yılında piyasaya sürülmesinin ardından her sene üstüne koyarak ilerleyen ve oyun dünyasının en gözde oyunlarından biri haline gelen PUBG, 11.2 güncellemesini PC kullanıcılarına sundu. Survivor Pass: Pijama Party, Erangel haritası düzenlemeleri ve daha fazlası oyuncularla buluştu. İşte detaylar!

PUBG 11.2 güncellemesi geçtiğimiz gün PC sunucularında aktif edildi. Yeni güncelleme, Survivor Pass: Pijama Party'i oyuncularla tanıtıyor. Engel haritası dahil birçok yeniliğin yapıldığı 11.2 güncellemesine PC kullanıcıları şu an erişebilir. Ayrıca, konsol kullanıcıları 11.2 güncellemesine 6 Mayıs'tan itibaren erişebilecek.

PUBG GÜNCELLEME 11.2

Survivor Pass: Pijama Parti ile Tanışın

Oyuncuların 50 seviye boyunca ilerleyip kilidini açabilecekleri 30'dan fazla ödülle Survivor Pass: Pijama Party, artık belirli bir zaman ve belirli bir sezon ile bağlantılı olmayan temalar ile Pass'lerin yeni halini bize tanıtıyor. Bu bize içerik, süre ve hatta yılda kaç kez Pass yayınlayacağımız konusunda bile daha fazla seçenek sunuyor. Pass'ler, görevler v e ödüller ile benzer mekanikleri takip etmeye devam edecek, böylelikle oyuncular kendi pass'lerini alıp bugün kilidi açmaya başlayacaklar!

Erangel Haritasına Bazı Güncellemeler Geliyor

Geçtiğimiz Kasım ayında oyunculara Erangel'deki hangi bölgelerin biraz düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu sorduk. Cevapları inceledikten sonra, Sosnovka Adası köprülerine odaklanmaya karar verdik. Bu düzenleme, ister doğrudan düşmanlarla çatışmak; isterse fark edilmeden tüymek olsun, köprüyü geçmek isteyen oyuncular için daha fazla seçenek sunuyor.

Oynanış ve Denge Ayarlamaları

Birkaç yama öncesinde, araçlarda hedef alma stabilitesi ile ilgili bazı temel sorunlara odaklandık. Araçlar, Battle Royale deneyimimizin temel bir parçası olduğundan, oyunu dengeli tutarken araç savaşını teşvik etmek istiyoruz. Verilerimizi inceledikten ve oyuncu geri bildirimlerini dinledikten sonra, yolcu silahı kullanımlarının etkinliğinde beklenenden daha büyük bir artış gördük. PUBG Güncelleme 11.2 ile bu sorunu çözmek için yolcu geri tepmesini artırdık ve daha fazla değişiklik gerekmesi ihtimaline karşın durumu izlemeye devam edeceğiz.

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