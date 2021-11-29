PTT saat kaçta açılıyor sabah? Postaneler kaçta açılıyor? Kargo açılış saatleri

Ptt saat kaçta açılıyor sabah? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. PTT kaçta kapanıyor 2021? Son Dakika: Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerden biri iş çalışma saatlerinde gidilen değişiklikti. PTT çalışma saatleri ise en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar PTT açılış ve kapanış saatlerini merak ediyorlar. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 PTT kaça kadar açık? PTT hafta sonu çalışıyor mu? PTT cumartesi günleri çalışıyor mu? PTT hafta sonu çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR SABAH?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin ardından PTT şubeleri 08.30-17.30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecekler.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT CUMARTESİ- PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus/ ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT GÖNDERİ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kayıtlı gönderinin kabulünde gönderi üzerine yapıştırılan 13 haneli barkod numarası ile www.ptt.gov.tr adresinde "Gönderi sorgulama" sayfasından gönderiye ait son işlem durumu görülebilmektedir.

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