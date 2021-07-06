PTT kargom nerede? PTT kaçta kapanıyor? PTT Kargo sorgulama ve PTT kargo takip

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü yani PTT kargo, hizmet kapasitesine tüm hızıyla sürdürürken son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri kargo şirketi PTT kargo takibi ve çalışma saatleri oldu. Birçok kişi bu bağlamda "PTT kargom nerede? PTT kaçta kapanıyor? PTT Kargo sorgulama ve PTT kargo takip" gibi soruların cevabını araştırmakta sizde PTT Kargonuz ile ilgili sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü yani PTT Kargo özellikle son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Pandeminin etkilerinin azalmasına karşın bulaş riskinin hala devam etmesi hala kargo kullanımının çok aktif bir şekilde devam etmesine neden olmakta. Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kurumları arasında yer alan PTT Kargo alternatiflere karşı hala en çok tercih edilen Kargo firmaları arasında yer almaktadır. Her gün binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen "PTT kargom nerede? PTT kaçta kapanıyor? PTT Kargo sorgulama ve PTT kargo takip" gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

PTT KARGOM NEREDE?

Kargo teslimatları sırasında yanlış adres, hatalı konum bildirimi, başka birinin teslim alması gibi nedenlerden dolayı kargo teslimatı sırasında aksilikler olması mümkündür. PTT Kargo takip sistemi sayesinde takip numaranızı yazarak kargonuzun nerede olduğunu, kargonuz teslim edildiyse teslim alan kişinin kim olduğunu, teslimatı sağlayacak kargo görevlisinin kim olduğu ve ne zaman elinize ulaşacağı gibi bilgileri öğrenme ve kargonuzun anlık olarak hangi işlem aşamasında olduğunu öğrenebilirsiniz.

PTT KARGO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Bunun için yapmanız gereken işlemler ise öncelikle PTT'nin resmi sayfası olan www.gonderitakip.ptt.gov.tr adresine tıklayıp, açılan sorgulama sayfasında beyaz olan kısma, kargo teslimatı ya da kargolama sırasında tarafınıza bildirilen 13 haneli kargo takip numarasını girerek sorgula tuşuna basmak. Yüklemenin tamamlanmasının ardından kargonuz ile ilgili detaylı bilgi karşınıza çıkmaktadır.

PTT DESTEK

Kargo sorgulama ile ilgili bir problem yaşamanız halinde 444 1 788 numaralı telefon numarasından ya da www.aloptt.gov.tr adresinden canlı destek alabilirsiniz.

CANLI DESTEK İÇİN TIKLAYIN

PTT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT aracılığıyla kargo alıp, göndermek isteyen kişiler son dönemde sıkça PTT Kargo'nun açılış ve kapanış saatleri hakkında "PTT Kargo kaçta kapanıyor? PTT Kargo kaçta açılıyor? PTT Kargo'nun çalışma saatleri nedir? PTT hafta sonu açık mı?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. PTT'nin çalışma saatleri ise şu şekildedir.

PTT Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 08.30 - 12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. PTT devlet kurumları gibi Pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

PTT ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

08:30-17:30 saatleri arasında hizmet veren PTT 12:30-13:30 arasında 1 saatlik öğle tatili bulunmaktadır.

PTT GÖNDERİ SÜRESİ SORGULAMA

PTT ile gönderi sürenizi sorgulayabilirsiniz. Başka bir ülkeye göndereceğiniz mektup, koli ve benzeri ürünlerinizin teslim süresini PTT Gönderi Süresi Sorgulama sistemi sayesinde sorgulayabilir ve gönderinizin kaç gün içerisinde teslim edileceğini öğrenebilirsiniz.

GÖNDERİ SÜRESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

PTT GÖNDERİ ÜCRETİ ÖĞRENME

PTT gönderi ücreti öğrenme sistemi sayesinde göndereceğiniz ürünlerin cinsine göre ödenecek ücretin miktarını öğrenmeniz mümkün.Yurt içi ya da yurt dışı olarak göndereceğiniz ürünün gönderi tipini seçerek sorgulama yapmanız mümkün.

PTT GÖNDERİ ÜCRETİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN