PTT'den "Dinler ve Medeniyetler Pul Sergisi"

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Mardin'de "Dinler ve Medeniyetler Pul Sergisi" düzenledi.

Mardin Müzesi'nde PTT, Mardin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, din ve medeniyetler, kültür varlıkları ve turizm temalı pul ve baskı örneklerini yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan PTT Mardin Başmüdürü Abdulkadir Karaboğa, 2 asra yakın ülkenin tarihi ve kültürel değerleri ön planda bulundurularak Türkiye Cumhuriyeti adına pullar tedavüle sunulduğunu söyledi.

Bayrak, marş ve paradan sonra artık pulların da her devletin ana bağımsızlık özeliklerinden biri durumunda olduğunu kaydeden Karaboğa, "Pullar sayesinde bir ülke kendini tüm dünyaya tanıtmakta, değerlerini diğer dünya ülkelerine iletebilmektedir." dedi.

Tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren şehrin tanıtımına da katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Karaboğa, şöyle dedi:

"Eşsiz tarihi zenginliklerinin, dinlerin ve dillerin kardeşliğini insan sevgisinin en yüksekte olduğunu görmenin ve zaman tünelinde binlerce yıl geriye gitmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşamak isteyenlerin mutlaka Mardin'i ziyaret etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu vesile ile Mardin'de PTT tarihinde ilk kez bir pul sergisi düzenlemenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Sergide 400 pul örneği yer alıyor."

Sergi, 20 Nisan'a kadar açık kalacak

Açılışa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, Diyarbakır PTT Başmüdürü Mevlüt Kayakıran, Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker ve çok sayıda davetli katıldı.